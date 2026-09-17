За рубежом задержан обвиняемый в убийстве женщины, найденной в сумке в Одинцове

Обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» мужчину задержали за границей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В июле тело пропавшей 39-летней женщины было обнаружено в поле в подмосковном Одинцове. Его помогла найти собака убитой.

Как рассказали соседи, последний раз женщину видели, когда она была с сожителем. После этого мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты, затем он сбежал в Турцию, после чего перебрался в другую страну.

По словам Волк, задержание подозреваемого в убийстве стало возможным благодаря взаимодействию сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и Главного управления МВД России по Подмосковью с коллегами из Турции. Областные полицейские по каналам Интерпола отправили срочный запрос турецким коллегам. Полученные сведения позволили установить маршрут разыскиваемого.

«В августе текущего года организован международный розыск фигуранта. Его местонахождение установлено. Разыскиваемый задержан. В настоящее время он находится под стражей», — сказала официальный представитель МВД.

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