Пара в Тюмени повисла на балконе, спасаясь от пожара. Девушка сорвалась

В доме на улице Новоселов в Тюмени утром случился пожар. Спасаясь от огня, пара повисла на балконной раме, но в итоге девушка сорвалась, сообщает 72.ru .

Там утром в четверг загорелась квартира на девятом этаже.

«К сожалению, в пожаре погиб человек, один человек травмирован», — сказали в ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Причина трагедии устанавливается.

Очевидец снял видео, на котором показано, как два человека висят на раме. Парень и девушка вылезли из горящей квартиры и повисли на раме. Ногами они стучали в окно квартиры, находящейся этажом ниже. Потом камера начала снимать приезжающую пожарную машину. После возвращения кадра в сторону дома оказалось, что парень висит уже один.

«Девушка упала», — сказал снимавший.

Молодой человек смог спастись. Он перелез в квартиру этажом ниже через окно.

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