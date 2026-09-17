Риелтор ответила, когда можно повысить арендную плату без согласия жильца

Собственник может повысить арендную плату без согласия нанимателя при увеличении числа жильцов или резком росте цен на рынке, сообщает «РБК Недвижимость» .

Условия повышения арендной платы обычно фиксируют в договоре найма. Чаще всего цену не меняют в течение срока действия договора, который обычно заключают на год, рассказала заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

«Чаще всего договор найма заключается на год, и в нем стороны сразу прописывают возможность или невозможность повышения арендной стоимости квартиры. Иногда собственник изначально оставляет за собой право поднять цену в течение действия договора — на 5%, и наниматель в самом начале принимает это условие или нет», — отметила она.

По словам риелтора, собственник может пересмотреть цену при увеличении числа проживающих или резком изменении экономической ситуации, когда ставки на рынке выросли в разы. Если жильцов стало больше, владелец вправе расторгнуть договор: их количество оговаривают в документе.

«Во втором случае наниматель может не согласиться, но рискует остаться просто на улице, так как на рынке недвижимости все объекты подорожали — 99% нанимателей в такой ситуации соглашаются на повышение цены, поскольку это все равно будет дешевле, чем снимать новою квартиру и платить за переезд», — добавила Оксана Полякова.

Поводом для повышения также могут стать ремонт за счет арендодателя или использование жилья не по назначению, например прием клиентов мастером маникюра. Однако главными причинами Полякова назвала увеличение числа жильцов и рост рыночных ставок.

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