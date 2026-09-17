Могут кусать: биолог развеяла миф о безобидности божьих коровок

Божьи коровки действительно способны укусить человека, хотя происходит это крайне редко. Укус азиатской божьей коровки-арлекина из-за ее размера может ощущаться сильнее. Об этом РИАМО рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела защиты леса ВНИИЛМ Ирина Комарова.

«Божьи коровки могут кусать людей, ведь они имеют грызущий ротовой аппарат, но делают это крайне редко и только при определенных обстоятельствах. Азиатская божья коровка, или как ее еще называют, арлекин, тоже может укусить человека. Она более крупная и более активная, поэтому укус может быть более ощутимым. И, может быть, из-за этого сложилось впечатление, что кусают людей только арлекины», – сказала Комарова.

Он отметила, что в целом для большинства людей арлекины, как и другие виды коровок, не представляют серьезной угрозы, но людям с чувствительной кожей или склонностью к аллергиям стоит быть внимательнее.

«При контакте с человеком или другой опасностью божьи коровки выделяют из сочленений лапок ярко-желтую с резким запахом жидкость, которая по сути является кровью насекомого – гемолимфой», – пояснила специалист.

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