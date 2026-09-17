Арменка из «Реальных пацанов» улетел в кювет на трассе под Пермью

Актер из «Реальных пацанов» и депутат Армен Бежанян улетел в кювет на трассе под Пермью, когда пытался обогнать авто, сообщает Baza .

В результате Бежанян отделался легкими ссадинами и ушибами, хотя его машина пролетела 30 м, снесла несколько деревьев и сильно пострадала.

Он рассказал, что ДТП произошло, когда он возвращался из Осы в родной город. На трассе депутат пытался обогнать автомобиль, но тот внезапно вильнул в его сторону. Бежанян повернул руль, чтобы избежать столкновения, но в результате его машина вылетела со скользкой трассы и улетела на 30 м в овраг.

Виновник аварии уехал дальше. Сейчас этого водителя разыскивает полиция.

Как добавил Бежанян, он рад, что ходит в церковь. По его словам, по данной дороге он ездит быстро, а видеорегистратора тогда в машине не было, так как неделю назад он менял стекло.

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