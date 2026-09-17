Врачи НИКИ детства призвали семьи Подмосковья не пропускать профосмотры

Врачи НИКИ детства в Неделю безопасности пациента призвали родителей Подмосковья регулярно водить детей на профилактические осмотры для раннего выявления неинфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С 14 по 20 сентября в России проходит Неделя безопасности пациента. Всемирный день безопасности пациентов отмечается 17 сентября. В этом году кампания посвящена безопасной медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях.

Врачи НИКИ детства подчеркнули важность формирования у детей ответственного отношения к здоровью. Сердечно-сосудистые, эндокринные и дыхательные заболевания во взрослом возрасте часто связаны с образом жизни, поэтому родителям важно с детства говорить с ребенком о сбалансированном питании, физической активности и опасных для жизни увлечениях.

«Неинфекционные заболевания требуют долгосрочного, а иногда и пожизненного наблюдения. Принципиальное значение имеет безопасность на всех этапах: от первичного скрининга и точной диагностики до лечения и реабилитации», — отметила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Она пояснила, что своевременная диагностика помогает раньше начать лечение, предотвратить осложнения и улучшить исходы. Специалист призвала семьи не пропускать плановые осмотры, ежегодно посещать с детьми педиатра и профильных врачей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.