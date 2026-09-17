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Высотку на Кудринской площади в Москве начали восстанавливать после взрыва

В столице приступили к восстановлению высотного дома на Кудринской площади, где в августе прогремел взрыв, сообщает MSK1.RU .

Взрыв раздался в заведении Balzi Rossi вечером 1 августа. Три человека погибли. 21 человек пострадал.

Сейчас стилобат и лестницу у ресторана разобрали.

В самом здании капитально ремонтируют фасад и инженерные коммуникации, меняют трубы.

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