USD
Доллар США
84,17
-0.07 %
EUR
Евро
97,13
-0.18 %
CNY
Китайский Юань
12,55
-0.06 %
GBP
Фунт стерлингов
113,53
0.01 %

Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву

Спецоперация

Силы ПВО сбили 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее аэропорты Домодедово и Внуково начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.