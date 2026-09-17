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Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее аэропорты Домодедово и Внуково начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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