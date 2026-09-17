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Открытое горение на строительном рынке в подмосковном Одинцово ликвидировано

Происшествия

На месте пожара на рынке в Одинцово площадью 2,4 тыс. «квадратов» объявлена ликвидация открытого горения, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте пожара в Одинцово объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится проливка и разборка конструкций.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском городском округе в деревне Наро-Осаново на 73 километре Минского шоссе подмосковные спасатели тушат масштабный пожар на территории строительного рынка.

Свидетелями ЧП стали проезжавшие мимо автомобилисты. Об ограничении движения по шоссе в обоих направлениях написал Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

На опубликованных кадрах видно, как над автомагистралью поднялся густой столб темного дыма.

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