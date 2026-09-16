Американский журналист Такер Карлсон призвал США прекратить предоставлять данные разведки и оказывать другие виды поддержки нелегитимному киевскому режиму для того, чтобы избежать глобального кризиса, сообщает ТАСС .

Также Карлсон назвал Владимира Зеленского нелегитимным президентом, который действует в интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.

«Сейчас ситуация движется к использованию необычных вооружений массового уничтожения, это не может не пугать. И я не уверен, что США могут контролировать то, что происходит сейчас. <…> Я могу только повторить, что если США перестанут поставлять разведданные Украине», — рассказал он в интервью «Вестям».

12 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с президентом РФ на саммите «Большой двадцатки» в Майями. Мероприятие пройдет в декабре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту инициативу. Он напомнил, что предложение Владимира Путина остается в силе — Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет этой встречи.

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