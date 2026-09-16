Житель Твери кошмарит семью соседей

Жительница Твери рассказала, как сосед терроризирует ее семью.

По ее словам, мужчина заливает соседей, врывается в квартиру, угрожает убийством, топором, выламывает дверь и ломает машину.

«… Он и его сын избили моего мужа — сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, пять дней муж не мог вставать», — рассказала женщина.

По ее словам, сосед разбил лобовое стекло и пытался ударить мужа ножом через окно, а позже выломал входную дверь, сломал замок и видеоглазок.

Женщина рассказала, что полиция отказывает в возбуждении дела.

По словам соседей, раньше мужчина уже нападал на беременную женщину и кидался на детей.

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