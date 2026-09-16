На заседании КРС обсудили готовность избирательных комиссий Подмосковья

Главная тема заседания: готовность избирательных комиссий региона к голосованию 20 сентября 2026 года — выборам депутатов Госдумы, Мособлдумы и муниципальных образований.

Рассмотрели вопросы:

безопасность избирательного процесса;

общественный порядок и антитеррористическая защищенность;

передача бюллетеней и технологического оборудования;

результат проверок достоверности сведений о кандидатах в Мособлдуму.

Все вопросы повестки были рассмотрены, по итогам решено, что Подмосковье готово к проведению голосования.

В Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Голосование продлится в течение 3 дней — 18, 19 и 20 сентября. Это сделано для удобства избирателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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