ФРС США повысила ставку впервые за три года. Показатель достиг уровня 3,75-4%

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за три года повысила ставку на 25 б. п. вопреки призывам главы государства Дональда Трампа к снижению, сообщает ТАСС .

ФРС США выполняет функции центрального банка страны. На сайте регулятора указано, что экономическая активность в Штатах «растет устойчивыми темпами»: рост производительности труда остается высоким, а объем капиталовложений — значительным. К тому же уровень безработицы практически не меняется.

Однако инфляция в стране все еще высокая. ФРС США приняла решение повысить ставку на 25 б. п., до уровня 3,75-4%, чтобы способствовать быстрому возвращению к целевому показателю в 2%.

Также регулятор пообещал обеспечить стабильность цен. Кроме того, он спрогнозировал, что показатель безработицы на конец 2026 года в стране будет на уровне 4,1% по сравнению с 4,3% в июньском отчете, а инфляция может вырасти до 3,7%.

Ранее Трамп заявил, что если ставку не снизят, что США могут прекратить торговлю с некоторыми государствами, с которыми у них торговый дефицит. Трамп призывал последовательно снижать базовую процентную ставку.

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