«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за заморозков

В Подмосковье ночью и утром 17 сентября ожидаются заморозки. Из-за этого в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о похолодании будет действовать с 0 часов до 8 часов утра 17 сентября. В это время в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 1 градуса.

Также в Москве и области действует «желтый» уровень опасности из-за тумана. Он объявлен до 8 часов утра 17 сентября. В это время местами по столице и области ожидается туман.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

«Оранжевый» уровень опасности указывает на то, что погода может представлять реальную угрозу.

Ранее синоптики предупредили, что столбики термометров в Подмосковье в ночь на 17 сентября покажут от минус 1 до нуля градусов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.