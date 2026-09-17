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Росавиация: в Домодедово ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорт «Домодедово» начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Мера принята в связи с установлением временных ограничений на использование воздушного пространства. Меры необходимы в целях обеспечения безопасности полетов.

В расписание рейсов могут внести корректировки.

Ранее в аэропорту Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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