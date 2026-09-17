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Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что мера принята в связи с установлением временных ограничений на использование воздушного пространства. Это необходимо в целях обеспечения безопасности полетов.

В расписание рейсов могут внести корректировки.

Ранее аэропорт «Домодедово» также начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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