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Водитель легковушки насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Махачкале

Происшествия

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Махачкале, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, 20-летний молодой человек ехал за рулем Volkswagen Polo. В этот момент дорогу на запрещающий сигнал светофора переходила 30-летняя женщина.

В результате ДТП она скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в СМИ распространилась информация, что в поселке Минино школьник на питбайке насмерть снес ребенка на нерегулируемой зебре.

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