Росавиация: аэропорт Иваново приостановил прием и выпуск самолетов
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.
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