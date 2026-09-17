Трамп пригрозил остановить торговлю с Европой из-за Канады

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Американский президент Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой «по многим вещам», если Канада станет ассоциированным членом ЕС, сообщает РИА Новости.

«Если они это сделают (Предоставят Канаде статус ассоциированного члена ЕС. — Прим. ред.), если я сочту это враждебным актом», — отметил он.

Трамп пригрозил «очень серьезными пошлинами» и прекращением торговли с ЕС «по многим вещам».

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о начале работы над превращением Канады в первого ассоциированного члена ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме заявил, что Урсула фон дер Ляйен пытается расширить полномочия Еврокомиссии.

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