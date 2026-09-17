Американский президент Дональд Трамп заявил, что представители США тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо, сообщает РИА Новости .

По его словам, урегулирование вскоре будет достигнуто.

«Вы знаете, я завершил восемь войн. И самая сложная — между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга», — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мир уже год жил бы без боевых действий на Украине, если бы ЕС не оттянули Соединенные Штаты от договоренностей, достигнутых в американском Анкоридже.

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