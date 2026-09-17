В Забайкалье выросло число случаев выхода медведей к людям

Главный специалист-эксперт управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края Антон Снетов рассказал, что с начала осени поступило около 50 сообщений о выходах медведей к окрестностям населенных пунктов в Забайкалье, сообщает ТАСС .

По его словам, это почти в 7 раз больше показателя прошлого года.

К наиболее серьезным и представляющим опасность для жизни и здоровья людей можно отнести выходы медведей в поселок Ленинский Улетовского муниципального округа, села Гремяча и Александровка Красночикойского муниципального округа. Там медведи близко подходили к жилью человека.

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