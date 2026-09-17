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В Госдуме предложили увеличить скоростные режимы на автомагистралях

Замещающий должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия») рассказал, что скоростные лимиты на современных автомагистралях в РФ при соблюдении всех условий, обеспечивающих безопасность, можно было бы увеличить вплоть до 150 километров в час, сообщает ТАСС .

По его словам, для этого необходимы надежно разделенные потоки, безопасные развязки, качественное покрытие и возможность быстрого прибытия экстренных служб.

«В случае соблюдения всех этих требований, думаю, 130 км/ч может стать нормальным режимом, а на наиболее современных участках можно разрешить и 150 км/ч», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский Минтранс согласовывает с Китаем проект двустороннего соглашения, касающегося возможности пересечении границы гражданами на личных машинах.

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