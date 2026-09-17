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Трамп: конфликт с Ираном может быть урегулирован до выборов

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет урегулирован до промежуточных выборов в Конгресс, которые должны пройти 3 ноября, сообщает РИА Новости .

«Возможно, это произойдет до выборов», — отметил он.

При этом Трамп пообещал «очень хороший финал» для американцев по итогам конфликта с Ираном.

К 1 августа 2026 года затраты Соединенных Штатов на ведение боевых действий против Ирана составили порядка 38 млрд долларов. Такую сумму привело Бюджетное управление конгресса США.

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