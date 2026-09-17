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Рядом с Новороссийском произошло землетрясение

Происшествия

В 41 км от Новороссийска Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 41 км к северо-западу от Новороссийска, где проживает более 250 тыс. человек и в 12 км к юго-западу от кубанской станицы Варениковской.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее на севере Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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