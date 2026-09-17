Рядом с Новороссийском произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 41 км к северо-западу от Новороссийска, где проживает более 250 тыс. человек и в 12 км к юго-западу от кубанской станицы Варениковской.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее на севере Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.