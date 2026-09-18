В Санкт-Петербурге на крыше дома произошел пожар на площади 500 «квадратов»

В Санкт-Петербурге огонь охватил крышу дома в Василеостровском районе. На месте работают пожарные, сообщает пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга.

Сигнал о возгорании в доме № 26 литера А2 на 1-й линии В. О. поступил в 20:05 17 сентября. В расселенном жилом доме загорелась кровля на площади 500 квадратных метров.

Данные о наличии пострадавших не поступали.

К тушению пожара привлечены 93 человека личного состава и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 12 единиц техники и 53 человека личного состава.

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