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ДТП в центре Москвы случилось из-за водителя, не пропустившего мотоциклиста

Авария в центре Москвы произошла из-за водителя автомобиля Bentley, который не пропустил мотоцикл, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за грубого нарушения ПДД водителем. По правилам при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам.

Кроме того, водитель Bentley пересек двойную сплошную линию, не протянув несколько метров до разделительной полосы.

Ранее Bentley столкнулся с мотоциклом в центре Москвы, в результате чего погиб байкер. На машине числятся 146 штрафов.

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