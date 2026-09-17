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Мотоциклист погиб при столкновении с Bentley Bentayga в центре Москвы

Байкер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Авария произошла в четверг вечером в районе дома № 8 на улице Большие Каменщики. На перекрестке столкнулись мотоцикл и элитным кроссовером Bentley Bentayga.

На опубликованных кадрах видно, как байкер проезжает выезжает на перекресток на разрешающий сигнал светофора. В этот момент кроссовер не уступает дорогу при повороте налево, после чего байкер на скорости влетает в пассажирскую дверь иномарки.

Согласно данным столичного Дептранса, на месте происшествия работают городские оперативные службы, дорожное движение в районе ДТП не затруднено.

По данным Mash, погибшим оказался 43-летний Денис Горин — гендиректор «ЭйЭмЭс», которая занимается управлением фондами и инвестициями в ценные бумаги.

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