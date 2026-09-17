Жителям Подмосковья рассказали, какие документы взять на избирательный участок

Жителям Подмосковья напомнили, что при посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. При отсутствии документа гражданину не выдадут бюллетень.

Свой участок для предстоящего голосования можно найти на сайте ЦИК РФ, в разделе «Выборы» на портале «Госуслуг» или в информационно-справочном центре ЦИК России по телефону 8 (800) 200-00-20.

С 18 по 20 сентября в Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Голосование пройдет в течение трех дней. Жители региона смогут выбрать один из трех способов волеизъявления, в том числе онлайн или дома. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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