В Боливии нашли новый вид кошек впервые за 100 лет

Новый вид диких кошек, получивший научное название Leopardus tilcayo (тигровая кошка тилькайо), найден в труднодоступных районах Боливии, на стыке экосистем Анд и Амазонии. Это первый первый случай описания нового вида диких представителей семейства кошачьих за последние 100 лет, сообщает National Geographic .

Открытие нового вида диких кошек официально подтвердила международная группа исследователей.

Ученые впервые заметили тилкайо в 2016 году, но официальное признание открытия состоялось только после длительных генетических исследований. Лабораторный анализ помог отличить тилкайо от близкородственных видов и подтвердить его уникальность. Последнее подобное открытие было сделано в 1923 году, что делает текущую находку особенно значимой для современной биологии.

Новый вид отличается специфическими внешними чертами. Ученые выделяют следующие особенности Leopardus tilcayo: размеры меньше средней домашней кошки; леопардовый окрас с густыми пятнами для маскировки в лесу; округлые уши, не характерные для других малых кошек региона; обитает в зоне перехода между Андами и Амазонией.

Открытие тилкайо ставит перед экологами новые задачи по защите данной популяции. Этот редкий вид обитает в Южной Америке, его ареал ограничен. Ученые подчеркивают важность создания дополнительных охраняемых зон. Это необходимо, чтобы предотвратить исчезновение тилкайо из-за человеческой деятельности и изменения климата.

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