В Боливии нашли новый вид кошек впервые за 100 лет
Новый вид диких кошек, получивший научное название Leopardus tilcayo (тигровая кошка тилькайо), найден в труднодоступных районах Боливии, на стыке экосистем Анд и Амазонии. Это первый первый случай описания нового вида диких представителей семейства кошачьих за последние 100 лет, сообщает National Geographic.
Открытие нового вида диких кошек официально подтвердила международная группа исследователей.
Ученые впервые заметили тилкайо в 2016 году, но официальное признание открытия состоялось только после длительных генетических исследований. Лабораторный анализ помог отличить тилкайо от близкородственных видов и подтвердить его уникальность. Последнее подобное открытие было сделано в 1923 году, что делает текущую находку особенно значимой для современной биологии.
Новый вид отличается специфическими внешними чертами. Ученые выделяют следующие особенности Leopardus tilcayo: размеры меньше средней домашней кошки; леопардовый окрас с густыми пятнами для маскировки в лесу; округлые уши, не характерные для других малых кошек региона; обитает в зоне перехода между Андами и Амазонией.
Открытие тилкайо ставит перед экологами новые задачи по защите данной популяции. Этот редкий вид обитает в Южной Америке, его ареал ограничен. Ученые подчеркивают важность создания дополнительных охраняемых зон. Это необходимо, чтобы предотвратить исчезновение тилкайо из-за человеческой деятельности и изменения климата.
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