Юлия Меньшова опубликовала архивное фото с отцом в день его рождения

Телеведущая Юлия Меньшова почтила память отца в соцсетях, разместив семейный снимок из архива. Режиссеру и актеру Владимиру Меньшову 17 сентября исполнилось бы 87 лет.

«С днем рождения, папа!» — подписала кадр Юлия Меньшова в своем Telegram-канале.

На фото она запечатлена вместе с обоими родителями — Владимиром Меньшовым и Верой Алентовой.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года в больнице. Незадолго до ухода из жизни он успел встретиться и поговорить с дочерью. Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года. Для Юлии уход матери стал тяжелым ударом, так как она не раз говорила о сильной близости с ней.

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