На Bentley, попавшем в смертельное ДТП в центре Москвы, числятся 146 штрафов

На автомобиле Bentley, который стал участником смертельной аварии в центре Москвы, числятся 7 ДТП и 146 штрафов на общую сумму около 300 тысяч рублей, сообщает SHOT .

За рулем премиальной машины ездят 55-летняя женщина и ее 27-летняя дочь.

Среди наиболее частых нарушений — несоблюдение требований знаков и разметки (48 раз), превышение скорости (38 раз), стоянка в неположенном месте (18 раз). Кроме того, владельцев Bentley 8 раз штрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора и 6 раз — за выезд на встречную полосу движения.

Ранее Bentley Bentayga столкнулся с мотоциклом в центре Москвы. В результате байкер погиб.

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