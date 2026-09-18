Помощник президента РФ допустил усложнение ЕГЭ

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявил, что задачи ЕГЭ, вероятно, стоит усложнить, если выпускники стабильно демонстрируют высокие результаты, сообщает ТАСС .

«Наверное, надо, если так хорошо все сдают экзамены, и ЕГЭ, и Олимпиады, наверное, надо усложнять задачи. Я думаю, что ничего страшного, если у нас будет меньше стобалльников. Нам же главная цель в ЕГЭ — это просто посмотреть, как ребята усваивают материал», — отметил Фурсенко.

Помощник президента также добавил, что для него важнее не количество стобалльников, а то, насколько успешно большая часть выпускников смогла справиться с задачей, причем на хорошем уровне.

Ранее суд оштрафовал выпускницу из Нижнего Новгорода за попытку списать на ЕГЭ.

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