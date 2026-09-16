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Выпускницу из Нижнего Новгорода оштрафовали за попытку списать на ЕГЭ

Общество

Суд оштрафовал выпускницу из Нижнего Новгорода за попытку списать на ЕГЭ, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что 11 июня девушка пыталась сдать экзамен по обществознанию. У него были при себе шпаргалки, с которыми ее поймали на «месте преступления».

Выпускницу ждет пересдача. Кроме того, ей предстоит заплатить административный штраф.

Ранее мировой суд прекратил административное дело против тульского выпускника, которого удалили с ЕГЭ по русскому языку из-за пятна на ладони.

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