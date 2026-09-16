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Выпускницу из Нижнего Новгорода оштрафовали за попытку списать на ЕГЭ

Суд оштрафовал выпускницу из Нижнего Новгорода за попытку списать на ЕГЭ, сообщает РЕН ТВ .

Отмечается, что 11 июня девушка пыталась сдать экзамен по обществознанию. У него были при себе шпаргалки, с которыми ее поймали на «месте преступления».

Выпускницу ждет пересдача. Кроме того, ей предстоит заплатить административный штраф.

Ранее мировой суд прекратил административное дело против тульского выпускника, которого удалили с ЕГЭ по русскому языку из-за пятна на ладони.

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