сегодня в 03:52

На острове Кешм на юге Ирана прогремели несколько взрывов

На острове Кешм на юге Ирана раздались несколько взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Несколько взрывов были слышны на иранском острове Кешм», — говорится в сообщении.

Остальные подробности не приводятся.

Ранее в США призвали не рассчитывать на скорую сделку по Ормузскому проливу.

В это время Оман заявил о переносе встречи глав МИД стран Персидского залива и Ирана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.