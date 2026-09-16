сегодня в 02:22

Финляндия направляет Украине 34-й пакет военной помощи на 290 млн евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

Содержание, сроки и каким способом будет доставлена военная помощь не уточняются.

Финляндия ранее уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на 3,6 млрд евро.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Запад рассматривает Финляндию как инструмент против России. Так он оценил риск для республики повторить судьбу Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.