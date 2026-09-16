Планируемый дефицит бюджета на Украине на 2027 год составит около $36 млрд

Расходы бюджета Украины на 2027 год превысят доходы на 1,6 трлн гривен (около 36 млрд долларов), сообщает ТАСС .

Согласно проекту государственного бюджета, переданного кабмином в Раду, потребность в международной поддержке в следующем году составит 52,6 млрд долларов.

Планируется привлечение средств от ЕС, стран G7 в рамках финансирования ERA, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Великобритании и других международных партнеров.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Европа может пересмотреть финансирование Украины после требования Киева о новых средствах.

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