В Словакии медведь напал на пожилую женщину

В поселке Блатница района Мартин в центральной части Словакии медведь напал на 79-летнюю женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал JoJ.

Инцидент произошел во вторник на площади в Блатнице. Медведь лапой ударил женщину. У нее остались раны от его когтей. Пострадавшую госпитализировали в больницу Мартина.

Власти призвали жителей Блатницы соблюдать осторожность, так как медведь снова может наведаться в поселок. По словам экологов, приняты меры, осуществляется наблюдение за передвижением хищника с помощью БПЛА.

В Словакии в последние годы были зафиксированы десятки случаев нападений медведей на людей.

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