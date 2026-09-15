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Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве восстановлено движение после ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Движение на Кутузовском проспекте восстановлено», — говорится в сообщении.

Вечером во вторник на Кутузовском проспекте, в районе д. 24, возникла пробка из-за ДТП с участием пешехода.

Сведения о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП было затруднено в обе стороны.

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