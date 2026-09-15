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Турист погиб при восхождении в горах Кабардино-Балкарии

Происшествия

В горах Кабардино-Балкарии погиб 57-летний турист, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина не вернулся с туристического маршрута. Его искали члены Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Также в поисках был задействован вертолет Ми-8.

Во вторник туриста нашли мертвым в одной из расщелин. Из-за темноты тело эвакуируют только в среду.

Ранее 27-летний москвич, отдыхавший в горах в Сочи, сорвался с обрыва и насмерть разбился.

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