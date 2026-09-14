Турист сорвался с обрыва и насмерть разбился в горах Сочи

27-летний москвич, отдыхавший в горах в Сочи, сорвался с обрыва и насмерть разбился, сообщает SHOT .

Турист отправился один в семидневный поход от каньона Псахо в сторону села Воронцовка. Перед путешествием он записал видео.

Завершить маршрут походник планировал 9 сентября около популярной тисо-самшитовой рощи в Хосте, но в этот день на связь не вышел. На следующее утро родственники москвича забили тревогу. Мужчину начали искать.

Как отметили близкие, его разыскивали две группы спасателей, которые обследовали огромный горно-лесной массив, расположенный между каньоном Псахо, Воронцовкой, ущельем Ахцу и рощей. Сложности создавали большая территория, крутые склоны и большое число диких троп, поэтому еще родственники обратились за помощью к туристическому сообществу.

Через несколько дней поисков тело туриста нашли около каньона. По всей видимости, мужчина во время похода сорвался с обрыва и разбился.

Погибший часто путешествовал и ходил в горы. В последнее время он жил на Красной Поляне. Все лето походник исследовал местные ущелья и каньоны, а в августе первый раз побывал на Псахо, поэтому хорошо знал данный район.

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