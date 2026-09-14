Задушил лифчиком: пьяный дачник убил жену под Новосибирском

сегодня в 13:31

Трагедия произошла в городе Бердск под Новосибирском. Супруги поругались на даче, после чего мужчина решил расправиться с женой с помощью лифчика, сообщает РЕН ТВ .

55-летний глава семейства поругался с супругой во время отдыха на дачном участке. Пьяный дачник напал на женщину.

Для расправы он использовал бюстгальтер. Разъяренный мужчина задушил жену ее собственным нижним бельем.

Агрессора задержали, возбуждено уголовное дело. В скором времени ему предъявят обвинение.

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