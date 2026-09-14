«У нас таких денег нет»: психолог предупредил о риске для школьников с 1 сентября 2027 г

Добровольный переход на углубленное изучение предметов может помочь школьникам сосредоточиться на своих сильных сторонах, однако есть риск, что качественная дополнительная подготовка станет сильнее зависеть от финансовых возможностей семьи, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

Ранее СМИ сообщали, что с 1 сентября 2027 года в России вступит в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Согласно документу, старшеклассники смогут изучать все предметы исключительно на базовом уровне. Ключевым нововведением станет отказ от действующей нормы, обязывающей учеников выбирать не менее двух предметов для углубленного изучения.

«Возможность самому выбрать область специализации снижает хроническое переживание „я хуже всех“ и позволяет сформировать чувство компетентности. Но есть и обратный риск: ребенок в 13–15 лет не всегда способен оценить, что понадобится ему через несколько лет», — рассказал Чепалов.

Он указал на то, что не все семьи смогут позволить себе репетиторов.

«Один подросток скажет: „Мне родители оплатят математику“, другой — „У нас таких денег нет“. Это влияет уже не только на знания, но и на самооценку: ребенок может ошибочно решить, что его образовательные возможности отражают его способности, хотя в данном случае различаются семейные материальные ресурсы», — пояснил психолог.

По его мнению, нельзя перекладывать на семью всю ответственность за подготовку ребенка к экзаменам. ОГЭ и ЕГЭ и без того могут становиться источником тревоги, а ситуация, когда школа, родители и репетитор перекладывают ответственность друг на друга, усиливает давление на подростка.

Эксперт призвал осторожнее относиться и к формулировке о том, что школьник «не тянет» углубленный уровень. Ребенок может воспринять оценку своих текущих знаний как характеристику собственных интеллектуальных способностей.

Также Чепалов посоветовал обсудить с самим подростком, действительно ли он хочет глубже заниматься этим предметом. В некоторых случаях можно установить пробный период в несколько недель и оценить не только отметки, но и интерес ребенка, его усталость и прогресс.

«Иногда выясняется, что ребенок способен на углубленный уровень, но ему требовалось объяснение другим способом. А иногда отказ от углубления оказывается не поражением, а разумным выбором: невозможно и не нужно быть углубленно успешным во всем», — заключил психолог.

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