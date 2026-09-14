Во Власихе внучка генерал-майора вышла замуж за капитана

Жительница Власихи София Щербович 12 сентября вышла замуж за капитана Ракетных войск стратегического назначения Стефана в День города. Член участковой избирательной комиссии ранее участвовала в поквартирном информировании жителей о выборах.

Свадьба Софии Щербович и Стефана прошла 12 сентября на центральной площади Власихи, в День города. Жених — житель округа, выпускник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и потомственный военный, недавно получивший звание капитана.

София — старшая внучка генерал-майора Василия Щербовича и коренная жительница Власихи. В 1999 году дед привез ее в округ из роддома на служебном автомобиле. Здесь она окончила школу с золотой медалью, затем с отличием окончила институт.

На торжестве присутствовали члены территориальной избирательной комиссии Власихи. Заместитель председателя ТИК Наталья Нечунаева рассказала, что София имеет опыт участия в выборах и вместе с коллегами обходила квартиры, информируя жителей о голосовании. В день свадьбы эту работу продолжили другие обходчики.

Прохожие поздравляли невесту в свадебном платье и желали молодоженам счастья и любви.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.