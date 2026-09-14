Мокрый субботник: ученик встал на батарею и затопил школу в Череповце

Ученик устроил мокрый субботник в школе Череповца и смог организовать всех детей и педагогов. Для этого ему понадобилось всего лишь встать на батарею, которая отвалилась, после чего на пол хлынули потоки воды.

Кадры с инцидентом опубликовала в Сети пользовательница Наталья Шаркова. Сначала камера зафиксировала ученика, который подбежал к окну и встал ногами на трубу батареи. Она отвалилась, а на пол хлынули потоки воды. Мальчик испугался и быстро убежал.

Затем на видео показан тот самый незапланированный субботник, который начался в школе. Масштаб затопления оказался колоссальным. Вода лилась с потолка, педагоги босиком, а дети в резиновых сапогах с ведрами пытались хоть как-то исправить ситуацию. Они черпали воду совками, при этом потоки не прекращали литься на школьную мебель.

Комментаторы отметили, что никто не снимает ответственность за произошедшее с ребенка, но все же нужно чинить трубы в образовательном учреждении заблаговременно. Они заметили, что до происшествия под батареей уже лежала тряпка.

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