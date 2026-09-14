Россия усилила санитарный контроль на границах из-за Эболы

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Случаев заражения среди россиян не выявили, сообщает MIR24.TV .

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пассажиров из эпидемиологически неблагополучных стран с повышенной температурой или другими признаками ухудшения здоровья госпитализируют по месту прилета.

В начале сентября глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку Эболы в Демократической Республике Конго самой быстроразвивающейся в истории. По данным Национального института общественного здравоохранения страны, подтверждены 6942 случая заражения, умерли 3349 человек. Очаги зарегистрировали в семи из 26 провинций.

«На данный момент случаев заражения Эболой среди россиян не зафиксировано, однако угроза завоза существует из-за масштабов африканской вспышки и активных миграционных потоков. В нашей стране предприняты меры защиты от этого заболевания. Это и усиленный контроль на границе (так как в случае выявления признаков инфекционных заболеваний прибывающим пассажирам предлагают госпитализацию по месту прилета), и помощь другим странам (например, Россия передает ДРК тест-системы для диагностики лихорадки Эбола), и многое другое», — прокомментировал врач-эпидемиолог Илья Косолапов.

Текущую вспышку вызывает штамм Бундибугйо, против которого нет одобренных вакцин и специфических лекарств. В ДРК начали вакцинацию препаратом Ervebo, разработанным против штамма Заир; специалисты надеются на перекрестную защиту.

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