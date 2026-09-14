Назван фактор, способный остановить рост цен на красную икру

Рекордно низкий вылов лососевых в 2026 году поднял цены на красную икру в отдельных магазинах на 30–90%. Дальнейший рост может сдержать снижение спроса, сообщает «ФедералПресс» .

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что вылов лососевых в 2026 году может стать худшим за последние 20 лет. При первоначальном прогнозе в 227 тыс. тонн реальный объем ожидается на уровне 100–110 тыс. тонн.

«Уже сейчас в некоторых торговых точках фиксируются цены, на 30-90% отличающиеся от прошлогодних», — рассказала Екатерина Безсмертная.

Эксперт отметила, что в 2025 году при вылове 335,5 тыс. тонн средние цены на икру снизились за год на 2,2%. В 2024 году, когда вылов составил 235 тыс. тонн, они выросли почти на 56%.

Безсмертная пояснила, что красная икра относится к премиальным товарам. Если цена превысит психологический порог, покупатели начнут сокращать покупки или выбирать заменители, что сдержит дальнейший рост.

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