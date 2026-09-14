Михаил Шац* рассказал о спаде сил после переезда в Израиль
Телеведущий Михаил Шац* рассказал, что после полутора лет в Израиле эмоциональный подъем сменился растерянностью. Позже он начал воспринимать переезд как новую главу, сообщает infox.ru.
Михаил Шац* признался, что после переезда в Израиль пережил растерянность и не понимал, как строить дальнейшую жизнь. Об этом телеведущий рассказал Станиславу Кучеру* в интервью на YouTube.
Первые полтора года после отъезда Шац* переживал сильный эмоциональныи подъем. Затем энергия закончилась, и ему стало сложнее принимать новую реальность.
Со временем телеведущий начал воспринимать переезд как новую главу. Он тепло вспоминает прошлое в России, но не рассчитывает вернуться к прежнему образу жизни.
Ранее Шац* говорил, что считает себя израильтянином и воспринимает переезд как возвращение на историческую родину.
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* Михаил Шац и Станислав Кучер внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.