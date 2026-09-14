Президент США Дональд Трамп допустил сохранение контроля над нефтью Ирана и использование доходов для покрытия военных расходов, сообщает «ФедералПресс» .

Китайское издание Sohu сообщило, что 13 сентября Трамп заявил журналистам в ирландском Дунбеге о возможном контроле над иранской нефтью. В этот день он участвовал в Открытом турнире по гольфу на Международном гольф-курорте под его именем.

«В конце концов мы уйдем (из Ирана), если только не решим остаться и продолжать контролировать нефть, как мы это делали в Венесуэле», — заявил Трамп.

По его словам, доходов от Венесуэлы «достаточно, чтобы оплатить войну».

Также Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, связав мировой дефицит дизеля с конфликтом России и Украины.

Sohu также указало на сокращение стратегического нефтяного резерва США: на 4 сентября в нем оставалось 285,4 млн баррелей против 638 млн в начале 2021 года.

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