16-летний Антон Строганов выиграл финал сезона RDS Open в Подмосковье

Финальный этап RDS Open прошел 12 и 13 сентября. В квалификационных заездах победил омский пилот Tamashi Racing Станислав Антропов, набрав 88,5 балла из 100.

В парных заездах 16-летний Антон Строганов выиграл этап, опередив в финале самарца Сергея Ермакова. Судьи назначили несколько перезаездов, а во втором гранд-финале Ермаков взял тайм-аут до финиша первого заезда и автоматически проиграл в первой части хита. Он забрал «серебро».

«Кажется, такого количества OMT за одну гонку я не ездил никогда в жизни. Мы с Сергеем Ермаковым несколько раз перезаезжали финал, и с каждым новым заездом напряжение только накапливалось. К тому же гонка закончилась очень поздно, уже практически стемнело, а я остался в затемненном визоре, который до этого использовал из-за закатного солнца. В какой-то момент перед собой почти ничего не было видно — ориентировался по разметке. Эмоционально это было очень тяжело, к концу уже чувствовалось настоящее опустошение. Но тем ценнее результат — это мой первый подиум здесь и сразу первое место. Я невероятно доволен», — поделился Антон Строганов.

Третьим стал Владимир Афанасьев из Санкт-Петербурга. Командный зачет этапа выиграла Tamashi Racing.

Чемпионом сезона досрочно стал Анатолий Щербак — 1015 баллов. Серебро сезона завоевал Владимир Афанасьев с 658 баллами, бронзу — Сергей Корнеев с 611. В командном зачете сезона победила Tamashi Racing, далее расположились STAR PËR STARS AIMOL и «ЦМРБанк». Среди участников учебно-тренировочных сборов этап выиграл 14-летний москвич Тимофей Колобов.

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