Стало известно о возможной смерти главы ДШРГ «Русич» Алексея Мельчакова

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Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в зоне СВО мог погибнуть командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Алексей Мильчаков. На данный момент информация официально не подтверждена.

«По неподтвержденным данным, в зоне СВО погиб глава ДШРГ „Русич“ Алексей Мильчаков», — написал Котенок в Telegram-канале.

Мильчаков является основателем ДШРГ «Русич», которая появилась в 2014 году. Бойцы формирования принимали активное участие в боях на территории ЛДНР.

В ДШРГ «Русич» информацию о смерти командира пока не подтвердили.

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